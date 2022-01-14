/672347/كورونا-تضرب-صفوف-منتخب-غينيا-بيساو-قبل-مواجهة-مصر-بأمم-إفريقيا-2021

أعلن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، صباح اليوم، عن تواجد ثلاث حالات إصابة في صفوف المنتخب، بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب المصري مع منتخب غينيا بيساو، غداً السبت الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن حارس المرمى موريس جوميز والمُهاجم جوزيف مينديز بجانب المدير الفني باسيرو كاندي قد أصيبوا بـ فيروس كورونا.

وأوضح بيان غيينا بيساو، أن المنتخب استعاد خدمات جوناس ميدنيز، ولاعبي الوسط جورجينيو إنتيما وليونيل ألفيس.

غيابات مصر أمام غينيا

ظهرت نتائج الفحوصات الطبية لثنائي منتخب مصر أكرم توفيق وأحمد فتوح، وذلك عقب مباراة نيجيريا في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وتم التأكيد على إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بينما تعرض أحمد فتوح لشد في عضلات السمانة.

فيما كما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد فتوح في الوقت نفسه عن اصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس ، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.