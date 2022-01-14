/672351/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-الزمالك-وانبي-بكأس-الرابطة-المصرية

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية – أحمد زكي – حمدي علاء – إسلام جابر – رزاق سيسيه – سيف جعفر – سيد محمد عبد الله – يوسف أسامة – حسام أشرف

ويبحث الزمالك في لقاء اليوم على تحقيق الفوز في أولى مبارياته في بطولة كأس الرابطة، في نسختها الأولى، وتحقيق البطولة.

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة ببططولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة لكرة القدم، رفقة كلا من ، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة ، سيراميكا كليوباترا ، وفاركو.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بكأس الرابطة:

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكى – حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف روقا – حمدى علاء – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – رزاق سيسيه – سيد عبد الله .

خط الهجوم: يوسف أسامة – حسام أشرف – سيف جعفر.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.