/672357/تكريم-سوسن-بدر-في-مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-ومنحها-جائزة-إيزيس-للإنجاز

قرر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن يكرم النجمة سوسن بدر في حفل افتتاح دورته السادسة، ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز وذلك في المهرجان التي سنتطلق فعالياته في الفترة من 23 حتى 28 فبراير حيث يمنح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الفنانة سوسن بدر جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

دوت الخليج

تكريم سوسن بدر في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وقالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عن تكريم سوسن بدر في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إن النجمة سوسن بدر تمثل نموذجًا رائعًا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، فهي ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع.

وتابعت التلاوي، حديثها وقالت أن لم يكن غريبًا على سوسن بدر أن تشارك في أفلام تناقش بجرأة قضايا المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية.

أفلام سوسن بدر عن المرأة

وذلك السفيرة عدد من أفلام سوسن بدر التي تناقش خلالها قضايا المرأة، وقالت من أبرزها فيلم احكي يا شهرزاد و فيلم الأبواب المغلقة و فيلم الشوق و فيلم قص ولصق وفيلم أسرار البنات وفيلم 678 وفيلم الفرح وفيلم ساعة ونص وفيلم دنيا وفيلم حب البنات.

وتابعت السفيرة مرفت التلاوي، حديثها عن سوسن بدر والتي أشارت إلى أنها تمتلك قبولا كبيرا لدى الجمهور المصري والعربي، ربما يرجع ذلك لملامحها شديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة، أو كما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام بأنها "هاربة من المعبد".

نبذة عن الفنانة سوسن بدر

يذكر أن سوسن بدر قدمت خلال مشوارها السينمائي الطويل عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، من بينها "حبيبي دائما" و"لا تسألني من أنا" و"سلام يا صاحبي" و"شمس الزناتي" و"أسرار البنات" و"الأبواب المغلقة" و"خريف آدم" و"ديل السمكة" و"حب البنات" و"دنيا" و"مفيش غير كده" و"حين ميسرة" و"البلياتشو" و"ألوان السما السبعة" و"قص ولصق" و"الفرح" و"إحكي يا شهرزاد" و"السفاح" و"إبراهيم الأبيض" و"ولد وبنت" و"678" و"الشوق" و"ساعة ونص" و"بلاش تبوسني" و"الكنز"، فضلا عن مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات والعروض المسرحية الناجحة.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يذكر أن الدورة المقبلة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان انترناشيونال ايجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وسمارت فيجن.