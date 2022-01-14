انطلاق مبادرة "كفاءتك فى لياقتك" ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - انطلقت ببنى سويف اليوم الجمعة فعاليات المشروع القومى (اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومى) تحت شعار"كفاءتك فى لياقتك" للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها، والذى تنفذه وحدة الطب الرياضى بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضى بالوزارة ضمن مبادرة "لحد عندك" لنشر الوعى التغذوى ضمن المرحلة الثانية للمشروع التى أطلقتها الوزارة وتشمل 5 محافظات من بينها بنى سويف وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.





انطلقت ببنى سويف اليوم الجمعة فعاليات المشروع القومى (اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومى) تحت شعار"كفاءتك فى لياقتك" للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها، والذى تنفذه وحدة الطب الرياضى بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضى بالوزارة ضمن مبادرة "لحد عندك" لنشر الوعى التغذوى ضمن المرحلة الثانية للمشروع التى أطلقتها الوزارة وتشمل 5 محافظات من بينها بنى سويف وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وأثنى محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، فى بيان على المشروع الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بأهمية تنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف رفع اللياقة البدنية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة. ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين.

ومن جانبه أوضح مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب ببنى سويف أنه تم تنظيم ندوة توعوية بقاعة المبنى الاجتماعى بنادى بنى سويف الرياضى، وحاضر فيها: الدكتورة وفاء موسى مدير عام وحدات الطب الرياضى بالوزارة والدكتورة ولاء القبيصى أخصائى التغذية بالمعهد القومى للتغذية والدكتور مختار أمين أستاذ علم النفس الرياضى وعميد كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف سابقا و الدكتور أحمد عبد التواب السعودى أخصائى التأهيل البدنى الحركى بالوزارة، وبحضور سامى توفيق رئيس نادى بنى سويف والدكتور شريف البرنس أخصائى العلاج الطبيعى بالوزارة وأحمد عبدالله أخصائى رياضى بالوزارة وخالد مرجان مدير وحدة الطب الرياضية ببنى سويف والعاملين بالوحدة ولفيف من العاملين بالمديرية.

وأضاف أن المشروع يرتكز على عدة محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والإصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والإعداد المهنى ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية من خلال الاستعانة بوحدة الطب الرياضى من خلال إجراء قياسات (طول، وزن، مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر، نسبة الدهون ..) من قِبل المتخصصين، فضلاً عن تنفيذ ندوات تثقيفية وإرشادية عن أساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية فى الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها فى رفع كفاءة العمل.