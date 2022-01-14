السياحة: ماراثون مصر الدولى بالأقصر يساهم فى الترويج للمقصد المصرى

جدة - نرمين السيد - وقالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إن الماراثون شارك فيه متسابقين من حوالى 32 دولة مختلفة حول العالم منها مصر وأمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وإنجلترا والسويد وفنلندا والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا والمغرب وغيرها من دول العالم، وفى نهاية الماراثون تم الإعلان عن فوز متسابقين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا وروسيا والأردن.

وأشارت مساعد الوزير للترويج إلى أن رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات يأتى فى إطار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحى المصرى من خلال المشاركة فى الفعاليات الدولية المختلفة التى يتم تنظيمها فى مصر للترويج للمقصد السياحى المصرى وإظهار تميزه وتنوعه وأنه مقصد متجدد نابض بالحياة.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية التى تصدرها الوزارة عن المقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، على جميع المشاركين بالمارثون.

وقد أشاد المشاركون فى الماراثون بالتنظيم الرائع له، معربين عن كامل سعادتهم بزيارة الأقصر ومعالمها الأثرية والسياحية المتميزة والتعرف على حضارة مصر العريقة والاستمتاع بالشمس الدافئة والرحلات النيلية والبالون الطائر وغيرها من الأنشطة السياحية بالمدينة، مؤكدين على حفاوة الاستقبال من قبل أهالى المحافظة.

يذكر أن ماراثون مصر الدولى فى الأقصر هو أقدم سباق يقام فى إفريقيا والشرق الأوسط، وقد انطلق صباح اليوم من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحرى بالبر الغربى بالأقصر، مروراً بمدينة هابو ثم تمثالى ممنون ثم الاتجاه إلى طريق وادى الملوك بالبر الغربى، ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت فى نهاية السباق.