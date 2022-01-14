اجتماعات ونقاشات .. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء (إنفو جراف)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من8 حتى 14 يناير 2022، والذى تضمن عدد من الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة ولقاءات.





وجاء فى التقرير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، تشمل اجتماعا لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ حيث أكد أن حوكمة المنظومة هدف تسعى الحكومة لتحقيقه لوصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومسئولى الجهات المعنية، فضلا عن اجتماع لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 - 2023، حيث أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

كما عقد اجتماعا لبحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة "سكاتيك" النرويجية للطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدير العام لشركة "سكاتيك" فى الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقده عددا من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، حيث وجه باستكمال ترميم المبانى ذات الطابع الأثرى بالمنطقة والاستمرار فى توحيد الواجهات فى شارع المعز، وذلك برفقة وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن استكمال الجولة فى مشروعات تطوير القاهرة بمتابعة موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث أشاد بما يتم تنفيذه من نقلة حضارية بالمنطقة، وكذلك تفقد سيادته موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل فى أعمال التطوير، حيث أكد أن إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى إنجاز تاريخى.

كما شملت الأنشطة وفقا للتقرير، إلقاء كلمة خلال جلسة نقاشية بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.. لمواجهة التغيرات المناخية"، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى، حيث أكد أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة بكل المقاييس بصورة تستدعى أن يواجهها العالم بمنتهى الحسم، لافتا إلى أن المشروعات الخضراء تحتل نسبة 30 % من الاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى، ومن المستهدف أن تصل إلى 50% خلال العامين القادمين، فى حين استعرض سيادته تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولى، والذى رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% خلال العام المالى 2021/ 2022، حيث أشار إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابى فى مؤشرات الاقتصاد المصرى يعزز الثقة فى المسار المتبع من جانب الدولة.

أما عن اللقاءات التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، أظهر التقرير، لقائه مع المديرة الإقليمية لمكتب برنامج الأغذية العالمى لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلى، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حيث رحب بالتعاون مع البرنامج فى دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حيث تطرق إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون فى مجال تصدير الغاز، وسبل تحقيق الربط الكهربائى بين البلدين، فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجارى، وكذلك لقاء مع نائب رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، فضلا عن لقاء مع المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.