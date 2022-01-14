إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «هنجملها مع بعض» بأبو سمبل فى أسوان

جدة - نرمين السيد - واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان أنشطتها وجهودها لإضفاء الوجه الجمالى بما يتناسب مع المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.





وأكد أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك متابعة لحظية للأعمال الجارية بمدن ومراكز المحافظة والهادفة لتنفيذ النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات والتراكمات والمخلفات من الشوارع بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق، لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ المبادرات المجتمعية والشبابية التى تساهم فى مشاركة الجهود التنفيذية للقيام بأعمال التطوير والتجميل لخلق متنفس حيوى وجمالى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى إطار ذلك أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية المرحلة الثانية من مبادرة "هنجملها مع بعض" برعاية محافظ أسوان وسط مشاركة واسعة من مختلف هيئات المجتمع، ولاسيما الثقافة والشباب والرياضة والمدارس والجمعيات الأهلية، علاوة على شباب المدينة وذلك إستعدادا لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل فى 22 /2/2022 حيث تم إستكمال تنفيذ أعمال دهان الأعمدة بالطرق الرئيسية والمظلات ورفع كفاءة بعض البلدورات والجداريات والتكاسى.

فيما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة استهدفت إزالة 1251 حالة إشغال بالسوق السياحى القديم ومسجد المطار والشوارع الجانبية، مع مصادرة العديد من المضبوطات ومنها 12 فاترينة و70 إستاند و18 ميزان و12 شمسية و52 فرش للخضروات والملابس المتنوعة، بجانب القيام بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والتشجير بمنطقة المحمودية، فضلا عن النظافة العامة، وغيرها من الأعمال الأخرى.