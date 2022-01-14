/672359/الآثار-تعلن-اكتشاف-مقبرة-أثرية-تضم-20-مومياء-غرب-أسوان

أعلن الدكتور مصطفى وزيريـ الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الأغا خان بمنطقة غرب أسوان، برئاسة الدكتورة باتريسيا بياسينتينى أستاذه علم المصريات بجامعة ميلانو، نجحت في الكشف مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني، موضحًا أن المقبرة تتكون من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر.

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تفاصيل الكشف الأثري :

من جهته، قال دكتور عبدالمنعم سعيد محمود، مدير عام آثار أسوان والنوبة ورئيس البعثة من الجانب المصري، إن الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملي والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن، أما الجزء الثاني فهو منحوت بالصخر، ويؤدي المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على ما يقرب من 20 مومياء معظمها في حالة جيدة من الحفظ، وأشارت الدراسات الأولية أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة.

المقبرة المكتشفة تعود إلى العصر اليوناني :

هذا وأشارت الدكتورة باتريسيا بياسينتينى، رئيسة البعثة، إلى أن البعثة عثرت على العديد من المقتنيات الأثرية داخل المقبرة والتي تعود للعصر اليوناني الروماني منها موائد للقرابين ولوحات حجرية عليها نصوص بالخط الهيروغليفية، وعقد من النحاس مزين بكتابات يونانية واسم (نيكوستراتوس)، بالإضافة إلى عدد من تماثيل خشبية لطائر البا وأجزاء من الكارتوناج الملون.

وخلال المسح الأثري بالمنطقة، تم العثور على عدد من التوابيت في حالة جيدة من الحفظ بعضها من الفخار والبعض الآخر من الحجر الرملي.