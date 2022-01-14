/672366/٣٠-يونيو-إقامة-مهرجان-بورسعيد-الدولي-الاول-لسينما-العالم-القديم

أعلنت محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، عن إقامة مهرجانها الدولي الاول لسينما العالم القديم ( دورة الفنان الكبير محمود ياسين ) في بورسعيد من يوم ٢٥ : ٣٠ يونية ٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ومن جانبه أكد المخرج محمد الدسوقي المستشار الفني لمحافظ بورسعيد أنه سيشارك في المهرجان دول روسيا ، الهند ، فرنسا، إيطاليا ،إنجلترا ، كرواتيا ، اسبانيا و مصر، وينظم مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم مؤسسة “سينما توجراف”، وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد.

٣٠ يونيو.. إقامة مهرجان بورسعيد الدولي الاول لسينما العالم القديم

ويهدف المهرجان لنشر الثقافة السينمائية، والتعريف بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث “أفريقيا وآسيا وأوروبا”، ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة، ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما ..

وسوف تقام فاعليات المهرجان بالمركز الثقافي "اوبرا بورسعيد" وقصر الثقافة والمسارح المكشوفة وتنقل عبر الشاشات في الحدائق والميادين في جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد.

جدير بالذكر أن المركز الثقافى الترفيهي او اوبرا بورسعيد، هو أحد المباني الثقافية الهامة بالمحافظة التى تستقبل كبار المسئولين والزائرين للمحافظة، كما يعرض فيه احتفالات قومية وشعبية وثقافية، حيث يعتبر من المشروعات الخدمية الترفيهية المقدمة لأهالى بورسعيد حيث به قاعات سينما ومصر كافتيريات.

افتتح المركز الثقافي ببورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في عام 2016، فى عيد المحافظة القومى ولا ينسى أهالى بورسعيد مقولة الرئيس السيسى «هنيئا لكم يا بورسعيدية على هذا المبنى قوموا بإستغلاله أفضل استغلال»

وتم تمويل إنشاءه من قبل الجهاز التنفيدى للمنطقة الحرة، ويتكون من 4 طوابق على مساحة 2600 متر ويتضمن 2 قاعة عرض ومسرح وكافيتريات، ويضم قاعة مسرح تتسع لـ1200 مشاهد، وقاعة مؤتمرات كبرى، واثنين من دور السينما تسع كل منها 500 فرد، ومكتبة ثقافية وقاعات للندوات والمعارض، وجراج تحت الأرض على مساحة 3650 متر مربع ليسع 140 سيارة، بالإضافة إلي تبنيه لمشروع أول"أوبرا" تقص تاريخ بورسعيد منذ حفر القناة مروراً بالعدوان الثلاثي ونصر أكتوبر حتى العصر الحديث.

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