/672368/محافظ-بورسعيد-يستقبل-عددا-من-رؤساء-الاتحادات-الرياضية-لبحث-سبل-التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والمهندس شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري الإفريقي للكونغ فو، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصرس للجودو وعدد من رؤساء الأندية ومجالس إدارات المناطق الرياضية ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين المحافظة والاتحادات الرياضية بما يعمل على تطوير المجال الرياضي ببورسعيد،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

ورحب محافظ بورسعيد برؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، مستعرضا عددا من المشروعات القومية التي جرت على أرض بورسعيد مؤخرا، منوها للتطور الرياضي الذي تشهده بورسعيد سواء فيما يتعلق بإقامة المنشٱت الرياضية الحديثة وتأهيل الشباب من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيرا لأن محافظة بورسعيد ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء مدينة رياضية عالمية مصممة على أعلى مستوى بمدينة سلام مصر تضم مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، كما تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات السابقة. محافظ بورسعيد يستقبل عددا من رؤساء الاتحادات الرياضية لبحث سبل التعاون ومن جانبهم، أشاد رؤساء الاتحادات الرياضية بالطفرة الق ومية والتنموية ببورسعيد، وخاصة التطور الملموس فى القطاع الرياضي، مؤكدين أهمية التعاون مع محافظة بورسعيد فى دعم المجال الرياضي بما يخدم أبناء المحافظة و يحقق مؤشرات إيجابية فى هذا المجال.

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