انتظام سداسي الأهلي في التدريبات استعداداً لمواجهة الإسماعيلي بكأس الرابطة المصرية

/672348/انتظام-سداسي-الأهلي-في-التدريبات-استعدادا-لمواجهة-الإسماعيلي-بكأس-الرابطة-المصرية

واصل النادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد فضل منح راحة لعدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الأهلي يبحث عن التتويج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة

ويسعي النادي الأهلي لمواصلت انتصاراته ، و حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية، والتي مقامة للمرة الأولي في تاريخ الدوري المصري.

فيما يدخل الأهلي هذه المباراة ويغيب عن صفوفه العديد من اللاعبين الدولية مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع كمنخب مصر وتونس ومالي.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ويأتي معه كلا من" الجونة – والإسماعيلي – المقاولون العرب – سموحة – البنك الأهلي".