/672349/مدرب-نيجيريا-لم-نفز-على-مصر-بالحظ-وكل-مباراة-في-البطولة-نهائي

أكد أوجوستين إيجافون، المدير الفني للمنتخب النيجيري، أن فوزه على المنتخب الوطني، ليس على سبيل الحظ، وإنما جاء عن طريق مباراة نهائي البطولة، ونعمل على تحقيق أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال إيجافون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والتي تجمعة مع السودان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون: "لا أعرف ما إذا كنا سنجرى تغييرات في مباراة الغد، لا يزال لدينا أربع وعشرون ساعة قبل المباراة".

منتخب نيجريا

وأضاف: "نأمل أن يظل الجميع بصحة جيدة ولياقة جيدة وبعد ذلك سنرى التشكيلة غدًا، أنا لديّ نفس الأفراد وسأضع أفضل تشكيل".

وواصل: "سعيد مع اللاعيين نحن جميعًا نشعر وكأننا في منزلنا، إنهم يروني كأخ وأب وصديق، وأنا أيضًا، لا أتعامل معهم كموظفين، نحن زملاء ونعمل معًا من أجل شيء واحد".

وتابع: "لعبنا ضد مصر بقدر كبير من التصميم والتواصل، نحترم بعضنا البعض والخصم ونقترب من كل مباراة بكل جدية ونلعب كل مباراة وكأنها نهائي".

وأكمل: "فوزنا على مصر لم يكن ضربة حظ، الفوز لم يكن سهلاً ونتطلع لمواصلة الانتصارات والتأهل بالفوز على السودان".

ترتيب المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا

واختتم تصريحاته قائلَا: "الآن نحن نضع مباراة مصر خلفنا ونركز فقط على مباراة السودان، إنهم فريق مختلف ولديهم نهج آخر، ونحن سنقدم كل ما لدينا ضدهم".

يُذكر أن نيجيريا تتواجد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وتأتي خلفها غينيا بيساو برصيد نقطة وهو نفس رصيد السودان التي تتواجد في المرتبة الثالثة، في حين أن مصر تتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.