/672352/تعرف-على-موقف-صلاح-محسن-وكريم-فؤاد-قبل-لقاء-الإسماعيلي-بكأس-الرابطة

أدى كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، جلسة علاج في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن كريم فؤاد يشكو من آلام في العضلة الخلفية، تعرض لها بعد مشاركته في مباراة الجونة أمس الخميس في لقاء الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وأشار إلى إن صلاح محسن حصل على راحة اليوم، على أن يجري أشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في مباراة الجونة.

تدريبات الأهلي

ويواصل الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الجونة في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.

انتظام سداسي الأهلي

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد فضل منح راحة لعدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".