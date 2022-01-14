/672355/يورجن-كلوب-غاب-صلاح-ومانى-بكأس-الرابطة-ومعهم-أهداف-ليفربول-أمام-آرسنال

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن مدى تأثير فريقه بغياب الثلاثي الإفريقي، نابي كيتا، محمد صلاح وساديو ماني، خاصًة الثنائي الأخير وذلك بعد غياب فريقه عن التسجيل أمام آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط ليفربول أمس الخميس في فخ التعادل السلبي أمام آرسنال رغم النقص العددي في صفوف الجانرز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب "آنفيلد"، بذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برينتفورد: "كان من الواضح تمامًا أنني سأُسأل عن ساديو ماني ومحمد صلاح بعد عدم تسجيلنا للأهداف الليلة الماضية".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنه منع هذه الأسئلة، هو التسجيل، هذا هو وضعنا الآن مو وساديو ليس هنا وهما لاعبان من الطراز العالمي".

وأكمل: "هل نفتقدهما؟ الإجابة نعم، لقد واجهنا بعض الصعوبات ضد آرسنال، ولكن بصراحة يوم الأمس لم تكن أول مرة نعاني ضد عشر لاعبين، لقد كان هناك مباريات عانَينا فيها ضد عشر لاعبين بوجود صلاح وماني".

ليفربول وارسنال

وواصل : "بالأمس لم نكن جيدين كفاية ببعض اللحظات لكن هذا ليس له علاقة بغياب بعض اللاعبين، الأمر يتعلق بكيف يمكننا الأداء بشكل أفضل مع الفريق".

وأردف: "ليس هناك أي شيء سيء يمكن قوله عن صلاح وماني، لاعبان مذهلان جدًا لكن بالأمس لم نفتقد للسرعة، لم تكن تلك المشكلة لأن آرسنال كان يدافع بعُمق فأين يمكننا الركض؟ علينا بناء اللعب تمامًا مثلما لعبنا ببداية المباراة بالأمس".

وأتم تصريحاته قائلًا: "نحن وضعنا واضح للجميع، صلاح وماني غير موجودين وهما لاعبان رائعان ونحن نفتقدهما".

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

أنتهت مباراة ليفربول أمام أرسنال بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية.

وسيطر فريق ليفربول على المباراة وكان خو الأقرب للتسجيل وأضاع لاعبيه فرص كثيرة، بينما تكتل أرسنال في وسط ملعبه وكانوا يلعبون على المرتدات دون أن يشكلوا أي خطورة على مرمى الريدز.

وسيلعب لقاء الإياب على ملعب "الإمارات معقل أرسنال، بعد أن تعادلوا في مباراة اليوم، وتعد تلك النتيجة إيجابية للجانرز بالخروج متعادلاً خارج ملعبه.

وكان يفقد ليفربول تحت قيادة يورجن كلوي أحد أهم أسلحته النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني، ونابي كيتا لمشاركتهم مع منتخابتهم بكأس أمم أفريقيا.