المتهم بالتعدي علي نجلة عصام الحضري:«شتمتني وجت علي كرامتي.. هو انا علشان غلبان مدافعش عن نفسي»

/672360/المتهم-بالتعدي-علي-نجلة-عصام-الحضريشتمتني-وجت-علي-كرامتي-هو-انا-علشان-غلبان-مدافعش-عن-نفسي

أدلى المتهم بالاعتداء على شدوى الحضري أبنة حارس مرمى منتخب مصر السابق،مدرب حراس المنتخب الوطن، عضام الحضري، وصديقيها بالشيخ زايد بأقواله إلى جهات التحقيق في الجيزة.

دوت الخليج

واوضح المتهم" حارس أمن الكمباوند" تفاصيل الواقعة قائلا:" أن ابنة مدرب حراس المنتخب الوطني جرحت كرامته بألفاظ خادشة للحياء، كما ان صديقيها تعدى عليه بالضرب".

المتهم بالتعدي على شدوى الحضري:قامت بإهانتي وتهديدي بألفاظ خادشة للحياء

ونوه المتهم انه كان ينفذ التعليمات بشأن عدم وقوف سيارات أمام المكان، حيث ان بداية الأمر لم يشعهد أي تطاول على ابنة الحضري وصديقيها،ولكن قامت بالإهانة والتهديد بألفاظ خادشة للحياء والتعدي بالضرب من شخص كان بصحبتها.

وأكمل المتهم انه كان يدافع عن نفسه بعد أن بدأ صديقها برفع يده علىيه بالضرب، الامر الذي جعله يتدخل لحفظ كرامته أمام زملائه والعاملين في المكان.

واختتم المتهم بالتعدي على شدوى الحضري:" شتمتني وجت علي كرامتي.. هو انا علشان غلبان مدافعش عن نفسي".

تجدر الاشارة إلى نشوب مساء أمس الخميس، مشاجرة بين ابنة عصام الحضري وصديقيها من جهة، وأحد أفراد الأمن في كمبوند بمدينة الشيخ زايد، من جهة أخرى، ما أدى إلى إصابتها وأحد أصدقائها.

وبدأت القصة بأن شدوى الحضري كانت بصحبة اثنين من أصدقائها؛ وهما شابان، وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة في كمبوند كونتننتال في الشيخ زايد، كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كومبوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهما إلى التشابك بالأيدي، ونتج عن ذلك إصابة أحد أصدقاء ابنة الحضري بجرح قطعي في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى، وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح "4 غرز".

تحريات النيابة تكشف تفاصيل واقعة ضرب ابنة عصام الحضري :

ووفقًا لتحريات رجال المباحث، فإن المشاجرة نتج عنها وجود تلفيات في 3 سيارات خاصة بابنة الحضري وصديقيها "مرسيدس وقشقاي واوكتافيا"، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وبمواجهة المتهم بالواقعة فور إلقاء القبض عليه، اعترف بفعلته وأن المشاجرة حدثت نتيجة انفعال لحظي أثناء ركن السيارات لعدم التزامهم بالتعليمات، وأنه كان يتبع تعليمات وظيفته وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند، وحذرهم كثيرًا في بادئ الأمر ولم يستجيبوا له وقابلوا كلامه باستهتار، ما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات بزجاج سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

التحقيق في واقعة ضرب ابنة عصام الحضري :

هذا وأفاد رجال المباحث بأنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد، وإتلاف عدد من السيارات عن طريق العمد، وجاري استكمال التحقيقات حول الواقعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل "كمباوند" سكني بالشيخ زايد، و بإجراء التحريات تبين أن فرد أمن تشاجر مع شدوى ابنة حارس المرمى السابق عصام الحضري وصديقيها، بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم أمام كافيه بـ "الكمباوند"، مما أسفر عن إصابتهم وحدوث تلفيات بالسيارات الخاصة بهم.