/672363/افتحي-كتبك-ولا-تفتحي-ساقيك-وزيرة-الصحة-توجه-نصائح-للفتيات-بالمدرسة

أثارت نصائح فوفي راماثوبا وزيرة الصحة في مقاطعة ليمبوبو،بجنوب افريقيا، والتي وجهتها للفتيات خللا زيارة لها لمدرسة اعدادية.

دوت الخليج

كاتت نصائح الوزيرةبدولة جنوب افريقيا متمثلة في تشجيع على عدم ممارسة الجنس في سن مبكرة، وتقليل معدلات الحمل بين الفتيات في سن المراهقة.

وزيرة الصحة بجنوب افريقيا توجه نصائح للفتيات

جاء ذلك خلال لقائها مع الطلاب بالمدرسة والذي قالت فيه:" اقول للفتاة الصغيرة افتحي كتبك، وضمي ساقيك، لا تفتحي ساقيك، افتحي كتبك.. شكرا جزيلًا، مضيفة أن هناك رجالا أكبر سنًا يقومون بإغراء الفتيات عبر كماليات باهظة الثمن، مثل الهواتف الذكية.

هجوم على تصريحات الوزيرة

ونالت هذه التصريحات كم كبير من الانتقادات اللازعة ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،وتساءلوا عن أسباب توجيهه للفتيات فقط.

فيما دافعت وزيرة الصحة عن تصريحها، قائلة إنه كان موجهًا للفتيان أيضًا، بحسب "بي بي سي".

حريق البرلمان

تجدر الاشارة إلى توجيه السلطات الأمنية فى جنوب إفريقيا "تهمة الإرهاب" للمشتبه به فى حريق برلمان جنوب إفريقيا، وياتيس ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الايام الماضية.

حيث جرى توقيف مشتبه به فى حرم المبنى، وحضر زانديل كريسماس مافي، وهو رجل نحيل ملتح يبلغ من العمر 49 عاما يرتدى قميصا رماديا وسروال جينز، أمام محكمة الجنايات التى أجلت الجلسة إلى تاريخ اليوم، حيث أسندت إليه تهمة الإرهاب.