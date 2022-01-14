/672364/يحيى-الفخراني-وزوجته-ضيفان-على-صاحبة-السعادة-في-يومي-الإثنين-والثلاثاء

تستعد النجمة القديرة إسعاد يونس لاستضافة الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته، ولكن في لقاء خاص ومختلف تماما عن لقائتها الأخرى، فمن المقرر أن تنطلق الحلقة من منزل الفنان القدير.

دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة

وتعرض حلقة يحيى الفخراني وإسعاد يونس من خلال قناة dmc، في تمام الساعة 11 مساء ، في يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

هذا وطرحت القناة المذيعة للبرنامج تلك الحلقة، والذي تؤكد خلاله إسعاد يونس أنها تنتظر هذا اللقاء مع الفخراني منذ 8 سنوات.

أخيرًا وبعد 8 سنين! 😍#صاحبة_السعادة حققت حلمها بلقاء النجم الكبير يحيى الفخراني وسهرة ممتعة هيحكيلنا فيها عن مشوار الفن والذكريات وكمان قصة الحب الكبيرة مع زوجته د. لميس جابر



استنوا الجزءين الأول والثاني يومي الإثنين والثلاثاء القادمين الساعة 11 مساء فقط على dmc pic.twitter.com/fWsBBnfCv1 — dmctv (@dmctv) January 14, 2022

تفاصيل حلقة يحيى الفخراني مع إسعاد يونس

يتحدث النجم الكبير عن طفولته ونشأته، وبداية دخوله لمجال الفن، وأبرز المواقف التي تعرض لها في المهنة. كما يتحدث عن زوجته الكاتبة لميس جابر، وعلاقة الحب التي جمعتهما، والاختلافات التي بينهما رغم الزواج لأكثر من 40 عاما.

من جانبها، تتحدث الكاتبة لميس جابر عن علاقتها به، كاشفة عن شخصيته كزوج في المنزل، وسر نجاح زواجهما حتى الآن، ورأيها في أعماله الفنية، وأسباب استمراره على الساحة الفنية حتى الآن.

يحيى الفخرانى يطالب بإنشاء قناة مصرية توجه للخارج

على الصعيد الآخر، أكد الفخرانى خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، على ضرورة أن تكون هناك قناة مصرية موجهة للخارج بقوة، قائلا: "نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية جدا ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لموضوع إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة. وتحدث النائب محمد شبانة، قائلا: "نرحب برئيس المجلس الأعلى للإعلام الزميل كرم جبر، والإعلام قام بدور قوي فترة ما بعد 2011، وحتي في فترة الإخوان قام بدور مهم في تنوير الناس، ومحتاجين يرجع تاني بنفس الحماس مع الفارق أن الفترة الحالية تشهد إصلاح وتنمية وتطوير وإنجازات حقيقية على الأرض، والمهم الوصول للمواطن".

يحيي الفخراني يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان يحيي الفخراني، شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولته إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.