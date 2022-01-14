اكتشاف مقبرة أثرية جديدة غرب أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة فى محيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان برئاسة الدكتورة باتريسيا بياسينتينى أستاذه علم المصريات بجامعة ميلانو، فى الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة فى الصخر تعود للعصر اليونانى الروماني، وذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضى.





صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن المقبرة تتكون من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثانى منحوت فى الصخر.

وقال دكتور عبدالمنعم سعيد محمود مدير عام أثار أسوان والنوبة ورئيس البعثة من الجانب المصرى، إن الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملى والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن.

أما الجزء الثانى فهو منحوت بالصخر، ويؤدى المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على ما يقرب من 20 مومياء معظمها فى حالة جيدة من الحفظ، وأشارت الدراسات الأولية إلى أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة.

وأشارت الدكتورة باتريسيا بياسينتينى، إلى أن البعثة عثرت على العديد من المقتنيات الأثرية داخل المقبرة والتى تعود للعصر اليونانى الرومانى منها موائد للقرابين ولوحات حجرية عليها نصوص بالخط الهيروغليفى وعقد من النحاس مزين بكتابات يونانية واسم نيكوستراتوس، بالإضافة إلى عدد من تماثيل خشبية لطائر البا وأجزاء من الكارتوناج الملون.

وخلال المسح الأثرى بالمنطقة تم العثور على عدد من التوابيت فى حالة جيدة من الحفظ بعضها من الفخار والبعض الآخر من الحجر الرملى.