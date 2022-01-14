عاجل- الأرصاد تكشف سبب الموجة الباردة التى تضرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.
كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل، وتستمر هذه الأجواء إلى الأسبوع المقبل.
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