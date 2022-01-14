إزالة 14 حالة تعد على مساحة 551 مترا مربعا بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتى شملت تنفيذ الإزالة لعدد 14 حالة تعد بمساحة 551 مترا مربعا تابعة لولاية الرى والصرف بمركزى المنصورة والمطرية، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لكل منهما وجهات الولاية وأقسام ومراكز الشرطة المختصة.





يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة ونهر النيل خلال 6 أشهر واستعادة تلك الأراضى مرة أخرى ومنع أى تعد عليها، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. ووجه المحافظ، فى بيان اليوم الجمعة، بتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والتحفظ على الأراضى التى يتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أى تعديات عليها مرة أخرى. يذكر أن محافظ الدقهلية عقد عدة اجتماعات أكد خلالها بضرورة متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 أشهر، وتحديد برنامج لإزالتها من خلال خطة زمنية لتنفيذها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

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