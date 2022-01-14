كيروش: سنقدم مباراة رائعة أمام غينيا بيساو.. ولا توجد خلافات مع جمال علام

أكد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن كل مباراة فى بطولة أمم أفريقيا لها خطتها الخاصة، موضحا أنه لا يريد استنساخ أسلوب لعب فرق أخرى ولكن أن يعبر منتخب مصر عن نفسه فى الملعب ونقدم مباراة جيدة.
وأضاف كيروش، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم قبل مباراة غينيا بيساو غدا، "لا يوجد شخص يتأذى أكثر من المدرب حينما نقدم أداءً غير جيد، الضغط هو جزء من وظيفتنا والكل يريد الفوز"، موضحا أن "محمد صلاح جزء من هذا الفريق، نحن نفوز سويًا ونخسر سويًا، أهم لاعب للمنتخب هو الفريق ككل، أثق فى أننا غداً سنقدم مباراة رائعة، واثق جداً من ذلك".
وتابع مدرب المنتخب، "كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، كل شيء تنافسي وكل الفرق تحاول الفوز، لدينا رغبة واحدة وهي تقديم أداء جيد والمضي قدما في البطولة".
وتحدث عن إمكانية وجود خلاف بينه وبين جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الجديد قائلا، "هذا الكلام هراء ولا صحة له على الإطلاق".
وعن انتقاده للحكم باكاري جاساما، حكم مباراة مصر ونيجيريا قال كيروش، "أعتقد أن تقنية الفار موجودة لمساعدة الحكم لأنه لا يستطيع رؤية كل شيء، كان ينبغي أن يكون لدينا قراران مهمان على الأقل بالنسبة لنا".
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