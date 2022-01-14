Dmc تحتفل بمرور 5 سنوات على اطلاقها بطرح مسلسل «أبو العروسة 3»

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تستعد قناة dmc للاحتفال مع الجمهور بمرور 5 سنوات على إطلاقها على طريقتها الخاصة والمميزة، فقررت مفاجأة مشاهدينها بعرض الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، الذي لطالما استطاع جزئيه الاول والثاني أن يحتلوا مكانة خاصة في قلوب الجماهير.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

وروجت قناة dmc لعرض المسلسل من خلال حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ترقبا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، لكنها لم تكشف عن الموعد المحدد.

"راجعين كلنا حاسّين بحنين وشوق .. راجعين حابين كل لحظة معاكو عشناها ومش ناسيين" 😍😍👏



بمناسبة عيد ميلاد dmc الـ 5 قررنا نفاجئكم بهدية حلوة وهي الموسم الجديد من مسلسل #أبو_العروسة 😍



انتظروا الموسم الثالث قريبًا على dmc#5سنين_dmc pic.twitter.com/8cPvfR0K5D — dmctv (@dmctv) January 14, 2022

وعلقت dmc معلنة عن تفاصيل المسلسل: «بمناسبة عيد ميلاد dmc الخامس قررنا نفاجئكم بهدية حلوة وهي الموسم الجديد من مسلسل أبو العروسة.. انتظروا الموسم الثالث قريبًا على dmc».

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

نجاحات مسلسل أبو العروسة

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

انضمام وفاء صدقي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

انضمت الفنانة وفاء صادق لأبطال مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث الذي بدأ فريق عمله في التحضير له خلال الأيام القليلة الماضية.

وشوقت وفاء صادق الجمهور بدورها في مسلسل أبو العروسة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشرت صفحة من السيناريو الخاص بالعمل، وعلقت عليه: “مفاجأة، ياترى إيه اللى ودانى عندهم ؟؟؟!!، مش حقول لكم ، استنونا”.