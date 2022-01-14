بعد تجاوزه حالة الخطر.. عبد الرحمن أبو زهرة يغادر مستشفى العزل

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تحسنت الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث انتظم التنفس ونسبة الأكسجين، الأمر الذي جعل الفريق الطبي المعالج يسمح له بمغادرة مستشفى العجوزة للعزل أمس الخميس.

دوت الخليج يرصد مغادرة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لمستفى العزل بعد تحسن حالته الصحية.

عبد الرحمن أبو زهرة يستكمل فترة علاجه في المنزل

وانتقل أبو زهرة إلى منزله لاستكمال العلاج وقضاء فترة النقاهة التي أوصى بها الطبيب المعالج.

وسبق وأن طمأن نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور على حالته الصحية وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكشف أحمد ابو زهرة لـ «دوت الخليج»، تفاصيل الحالة الصحية لوالده، وقال: "والدى الحمد لله حالته اتحسنت عن الأول، والآن لا يحتاج إلى ماسك الأكسجين".

وتابع أبو زهرة: "إن شاء الله فى الأيام القادمة هيخرج من المستشفي بعد عمل الفحوصات اللازمة".

ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تطمئن الجمهور

ونفت سارة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الأخبار المتداولة: "والدى صحته جيدة، ولم يدخل العناية المركزة مثلما نشرت بعض المواقع".

إصابة عبد الرحمن ابو زهرة بفيروس كورونا

وأعلنت فى الايام الماضية، إصابة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد حصوله على ثلاث جرعات من لقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.

عبد الرحمن أبو زهرة ونجله بمهرجان الجونة السينمائي

من جانبه، شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 43، حضور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونجله عازف البيانو أحمد أبو زهرة.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الدورة 43 في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الجمهور وهم سامو زين، وهاني عادل، وهلة سلامة، وصبري فواز، وفاطمة النبوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك، الراقصة جوهرة، فضلا عن الفنانة نهلة سلامة بعد غياب 6 أيام.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.