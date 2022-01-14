/672373/هشام-الجاهل-توصيات-منتدي-شباب-العالم-ساهمت-في-تعزيز-الحوار-من-خلال-مناقشة-قضايا-التنمية

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، برؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولى فى مواجهة الاثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، موضحاً أن المنتدى ساهم في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، وأرسل رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم.

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وأضاف عضو مجلس النواب،أن المنتدي دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن المنتدى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته الدولية.

هشام الجاهل:المنتدى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته الدولية

ووجه الجاهل، الشكر لجميع القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مؤكداً أنهم يستحقون كل التحية والاحترام بعد انبهار العالم كله وإشادة جميع المشاركين فيه بالأداء رفيع المستوى وغير المسبوق فى تنظيم المنتدى ونجاحه الكبير الذى حققه محلياً وعربياً وافريقياً وعالمياً.

حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حفل ختام منتدى شباب العالم، وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

كما شهد الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بدء بكلمة مُسجلة من السيدة فيكتوارتوميغاداغبى، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة للسيد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، ثم عرض لاثنين من الشباب المشاركين في المنتدى وهم، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزي، من جورجيا.

منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر،