/672374/إشراقة-للتنمية-والتدريب-اعتبار-2022-عاما-للمجتمع-المدني-يؤكد-إهتمام-الدولة-بنشر-ثقافة-حقوق-الإنسان

أشادت جمعية إشراقة لتنمية والتدريب، بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار عام ٢٠٢٢ عام للمجتمع المدني، وذلك خلال اليوم الأخير من جلسات منتدي شباب العالم، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية للمستشار إسلام الغزولي رئيس مجلس إدارة جمعية إشراقة للتنمية والتدريب مشيرا إلي إن تلك الخطوة تعد تأكيدا على جدية الدولة وتطلعها إلى مزيد من دعم منظمات المجتمع المدني، وتطوير ملف حقوق الإنسان، والذى توليه اهتمامًا كبيرًا، حيث وجهت كافة مؤسساتها نحو نشر ثقافة العمل التطوعي، ويتوكب ذلك مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

إسلام الغزولي: المجتمع المدني كان شريكًا أساسيًا وفعليًا في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار إلى أن المجتمع المدني كان شريكًا أساسيًا وفعليًا في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسيتابع تنفيذها مع أجهزة الدولة المعنية، معتبرا أن إعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني يؤكد استدامة حالة التشاور والحوار بين الدولة وبين منظمات ‏المجتمع المدني تحقيقا لحياة كريمة نستعيد من خلالها إنسانيتنا ، واشار الي أن هذه التوصية تؤكد حرص الدولة المصرية على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية الحقوقية بمفهومها الشامل و التي تتبناها الدولة، بجوانبها الإجتماعية والإقتصادية.

عام 2022 عاما للمجتمع المدني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مساء اليوم، عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وكلف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة لدى ختام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بمنتدى شباب العالم اليوم الخميس - إن مصر الجديدة "التي نقدمها اليوم"، هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، وتمتد جهودها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام.