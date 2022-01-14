/672375/كارتيرون-الجهاز-الفني-للزمالك-حصل-على-جميع-مستحقاتهم-وذلك-ليس-اهتمامنا

أكد الفرنسي باتيرس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الجهاز الفني بالكامل للفريق حصل على جميع مستحقاته في الأيام الماضي، ولم نصل لمرمى انبي كثيراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك عقب مباراة الزمالك وانبي، في أولى جولات المجموعة الثالثة، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تصريحات كارتيرون

قال: "كارتيرون نتيجة مباراة الزمالك وانبي عادلة، ولم نستطع الوصول لمرمى الخصم".

وأكمل: "ندخل البطولة ونلعب بها كل مباراة ونحاول كسبها".

وواصل: "الجهاز الفني للزمالك أخد كل مستحقاتهم، والأهم لنا التركيز في الملعب ومع لاعبي الفريق".

وأضاف: "مصطفى فتحي نحاولة الإستفادة منه بشكل أكبر في التشكيل الأساسي".

وأردف: "رزاق سيسية لم نبدأ بيه اليوم بسبب غيابه في الفترة السابقة من المشاركة، وفضلنا دخولة تبديل من اساسي".

واختتم: "هناك ترتيب للاعبين، ويوجد تغيير في الترتيب بعد كل مباراة للزمالك".

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية – أحمد زكي – حمدي علاء – إسلام جابر – رزاق سيسيه – سيف جعفر – سيد محمد عبد الله – يوسف أسامة – حسام أشرف

ويبحث الزمالك في لقاء اليوم على تحقيق الفوز في أولى مبارياته في بطولة كأس الرابطة، في نسختها الأولى، وتحقيق البطولة.

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة ببططولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة لكرة القدم، رفقة كلا من ، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة ، سيراميكا كليوباترا ، وفاركو.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بكأس الرابطة:

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكى – حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف روقا – حمدى علاء – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – رزاق سيسيه – سيد عبد الله .

خط الهجوم: يوسف أسامة – حسام أشرف – سيف جعفر.