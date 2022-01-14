شفاء محمد الكيلاني من فيروس كورونا

أعلن الفنان محمد الكيلاني شفاءه من فيروس كورونا عقب أسبوعين تقريبًا من إصابته بالفيروس اللعين، الذي أصاب عدد كبير من نجوم الوسط الفني مؤخرًا.

دوت الخليج

شفاء محمد الكيلاني من كورونا

وكتب محمد الكيلاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله نيجاتيف كورونا". ليعلن بهذا المشور أنه نجا من الفيروس بعد يوم واحد من شفاء هنا الزاهد.

قصة إصابة محمد الكيلاني بفيروس كورونا

يشار إلى أن الفنان الشاب محمد الكيلاني أعلن يوم 4 يناير عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب الكيلاني، عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»: الحمد لله، إيجابي كورونا.

محمد الكيلاني في الآنسة فرح الموسم الرابع

وعلى جانب أخر يشار محمد الكيلاني في بطولة الجزء الخامس من مسلسل الأنسة فرح والتي تدور أحداثه حول "فرح" أسماء أبو اليزيد التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

أبطال مسلسل الآنسة فرح

مسلسل «الآنسة فرح» يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

مسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

أحداث الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.