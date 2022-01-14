تارا هوبكنز من منتدى شباب العالم: Instagram منصة مطورة لاحتواء الشباب

جدة - نرمين السيد - شاركت تارا هوبكنز، مديرة السياسة العامة فى Instagram للشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، فى الحادى عشر من يناير 2022، فى جلسة بعنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى بعد الجائحة" فى منتدى شباب العالم، والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ.





وركزت الجلسة، التى حضرها أيضا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكل أساسى على كيفية الحفاظ على سلامة وخصوصية الشباب، خلال استخدامهم منصات التواصل الاجتماعى، وكيف أن ذلك سيحدد مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى.

وأوضحت تارا، فى كلمتها أن Instagram، شأنه شأن أغلب مواقع التواصل، هو منصة تم تطويرها خصيصا لاحتواء الشباب، موضحةً أن الشباب هم أحد أهم الفئات التى تستخدم التطبيق، وأنه بإمكانهم رصد وخلق التوجهات على التطبيق، كما أنهم يستخدموا التطبيق حاليا للقيام بالحملات الدعائية المختلفة، ولتسليط الضوء على قضايا مهمة ومحورية مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وللتواصل مع المجتمعات العالمية، وإيصال صوت الفئات المهمشة والمهملة، ودفع النمو الاقتصادى، إضافة إلى تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، إضافة إلى الاستخدام الذى قد يكون هو الأكثر أهمية، من وجهة نظر هوبكنز، وهو نشر السعادة فى عالمنا، الأمر الذى كان مهما لغاية خلال العاميين الماضيين، فى ظل تفشى وباء كورونا.

وأضافت خلال الجلسة التى شهدت إقبالا واسعا، أن هذه الأسباب أوضحت Instagram أهمية خلق بيئة آمنة وذات تأثير إيجابى على المستخدمين، حتى نتمكن من بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالدعم، بما فى ذلك تقديم الأدوات والوسائل التى تم تطويرها خصيصا للحفاظ على أمان الشباب خلال استخدامهم Instagram، والمساعدة على منع التفاعلات غير المرغوب فيها بين المستخدمين.

تضمنت هذه الأدوات التحقق من العمر، ومنع البالغين من المراسلة المباشرة للمراهقين الذين لا يتابعونهم، وإشعارات الأمان، وتجربة الخصوصية الجديدة كليا.

وشرحت أيضا دليل الآباء والأمهات لاستخدام Instagram، وهى الخاصية الجديد التى قدمتها Instagram، وتتضمن موارد مفيدة للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية وتشكيل وعى وكيان الأجيال القادمة، إضافة إلى شرح لوسائل الأمان المختلفة التى يقدمها التطبيق، إلى جانب شرح للمصطلحات الموجودة على Instagram، حتى يتسنى للآباء والأمهات التعرف على التطبيق بشكل أفضل واستخدامه مع أبنائهم. كما تم عرض سياسات Instagram التى تم استخدامها لرفع وعى الشباب، خلال الجلسة، والتى تضمنت تقديم العديد من أدوات الأمان عبر الإنترنت، لمساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه، مثل خاصية تصفية التعليقات، والحظر، والإبلاغ، والكثير من الخواص الآخرى.

كما أكدت Instagram أيضا لا تتسامح مع أى شكل من أشكال المحتوى الضار، كما أن Instagram تقوم حاليا بالاستثمار بكثافة فى آليات مواجهة خطابات الكراهية والمعلومات المغلوطة.

يذكر أن منتدى شباب العالم، تم إطلاقه عام 2017 فى شرم الشيخ، كمنصة عالمية تجمع الشباب الواعدين من جنسيات وخلفيات مختلفة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالمية.

يهدف المنتدى، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن همومهم وأفكارهم للمساعدة فى تشكيل مستقبل البلاد.