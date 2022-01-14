إزالة أدوار مخالفة بأبو النمرس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات المتابعة الدورية والرصد لأى أعمال بناء مخالف وإزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشن مركز ومدينة أبو النمرس حملات مكبرة بقيادة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، لإزالة أعمال بناء أدوار مخالفة بعقارات على مساحة 160 مترا، بدون ترخيص بالمنطقة أمام المعهد الدينى بقرية ترسا التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة مركز ومدينة أبوالنمرس. وتم تنفيذ الإزالة بمعدات وعمال المركز استكمالا لمجهودات مواجهه مخالفات البناء.

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