البابا تواضروس: الفن رابط مهم بين الشعوب والأمم

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الأيقونات للفنان الليتوانى ألكسندراس ألكسييفاس، وتشمل أيقونات للسيد المسيح والسيدة العذراء وقديسين عديدين منهم مصريين مثل القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا مقار.
وقال قداسة البابا خلال كلمته بالافتتاح، إن الفن رابط هام بين الشعوب والأمم، وإن مصر والكنيسة القبطية تتميزان بالفن على طول التاريخ، كما إن هذا المعرض فرصة جيدة للاطلاع على نوع جديد من الفن المسيحى.
تضمن الافتتاح أيضًا، كلمات للسفير الليتوانى والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والفنان صاحب الأيقونات.
وتفقد قداسة البابا والضيوف، بعد افتتاح المعرض، معارض قسم الفن القبطى بالمعهد.
حضر الافتتاح من أحبار الكنيسة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.
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