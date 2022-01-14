القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات للتعامل مع الأمطار

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وتابع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحى الإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار.
وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.
ومن جانبه، تابع اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، تحركات وجهود سيارات شفط المياه ومعدات ورجال الشركة بجميع الفروع أثناء رفع مياه الأمطار منذ مساء أمس الخميس إلى اليوم الجمعة والعمل متواصل بالشوارع والميادين.
وقال إن محافظة البحيرة شهدت منذ أمس أمطار خفيفة متقطعة على بعض مراكز ومدن المحافظة وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة فى حالة عمل دائم على مدار اليوم ومتابعة لحظة بلحظة.
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