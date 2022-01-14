أمطار ورياح وصقيع.. الشرقية تتعرض لموجة من الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - وقرر المحافظ الدكتور ممدوح غراب -فى بيان اليوم- إعلان حالة الطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والمستشفيات لمواجهة أى حالات طارئة، موجها الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالدفع بسيارات ومعدات شفط المياه والنزول للشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة أولا بأول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات عقب تعرض المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

كما تقوم بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أى أسلاك مكشوفه بها وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، وإجراء أعمال الصيانه اللازمة للكشافات التى تضررت نتيجه سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، مناشدا المواطنين بعدم الاحتماء بالتندات أو لوحات المعدنية الكبيرة أو التواجد أسفل الأشجار للحفاظ على أرواحهم.

كما شدد المحافظ، على مديريات الخدمات بضرورة تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع فى وقت الأزمات والكوارث ووضع خطة بأسلوب إخلاء المواطنين من الأماكن التى تضار من الأمطار وتجهيز معسكرات إيواء فى حالات الطوارئ.