الصحة تطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى حلايب (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بـ "حلايب" التابعة لإدارة الشلاتين الصحية، وذلك لخدمة المواطنين من أهالى قرية "حلايب" بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار عبدالغفار إلى أن قافلة حلايب انطلقت صباح اليوم، وضمت التخصصات الطبية كافة من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، فيما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبدالغفار أن القافلة فى يومها الأول، قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 156 حالة بمختلف التخصصات الطبية، والاكتشاف المبكر لـ 16 حالة من الأمراض المزمنة، وتم إجراء 29 فحص معملى، كما تم إجراء عدد 12 أشعة وسونار، علاوة على عقد ندوات تثقيف صحى لـ 14 فرد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل الطلبة بوزارة الصحة والسكان، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية فى جميع الأماكن والقرى التى تطلب الخدمات الطبية، والمحافظات الحدودية، لتقديم أفضل خدمات طبية، وتقليل معاناة المواطنين فى السفر لمئات الكيلومترات لتلقى الخدمات الطبية فى المدن والمحافظات الحضرية.