جدة - نرمين السيد - وعلقت السفارة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "وجه طموحك للعلى ولا تقلل من شأن نفسك، نصيحة سوسن للشباب أصحاب الأهداف الكبيرة". وتابعت: "نتمنى استمرار النجاح لسوسن وهى تمضى فى دراسة الطب فى جامعة فلوريدا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة أمريكا تهنئ طفلة مصرية باعتبارها أصغر خريجة فى تاريخ كلية بروارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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