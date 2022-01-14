توزيع 145 نظارة طبية.. وإجراء 80 عملية جراحات عيون قريبا فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرًا مفصلًا حول إطلاق الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة بقرية المضيق فى نصر النوبة بأسوان والتى تم تنفيذ المرحلة الأولى منها مؤخرا بحضور الوزيرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير.





وكشف التقرير الذى تسلمته الوزيرة أنه تم فى المرحلة الثانية تسليم 145 نظارة طبية للحالات المستحقة التى تم توقيع الكشف عليها فى المرحلة الأولى من القافلة وثبت بعد التشخيص احتياجها لنظارة طبية وتم عمل مقاسات النظارات لها.

كما يجرى الانتهاء من استعدادات إجراء 80 عملية جراحة عيون للحالات التى تم تشخيص احتياجها لجراحات عيون مختلفة حتى يتثنى إجراء العمليات فى أقرب وقت ممكن، وتنوعت العمليات ما بين إزالة مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وجسم زجاجى وزرع قرنية.

وكانت وزيرة الهجرة قد اختارت قرية المضيق بمركز نصر النوبة لتنظيم القافلة بها، استجابة لطلب مجموعة من المصريين بالخارج، منهم: السيد أحمد عبدالعظيم محمود، رئيس مجلس إدارة رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، بشأن توفير وتقديم خدمات طبية وصحية لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجا فى محافظة أسوان، مسقط رأسه، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستجابة لطلباتهم.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى، لمؤسسة صناع الخير، أن المرحلة الثانية من قافلة قرية المضيق فى نصر النوبة بأسوان جاءت فى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وأن المرحلة الأولى من القافلة قامت على تنفيذها بجانب مؤسسة صناع الخير اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان والشريك الاستراتيجى البنك الأهلى المصرى ومديرية الشئون الصحية بأسوان وروتا بيوجن للأدوية ومؤسسة بنك مصر للتنمية.

وأشار عبدالفتاح إلى أن أعمال المرحلة الأولى من القافلة تم تنفيذها بمشاركة نخبة من كوادر الطبية بجامعة أسوان تضمنت تقديم خدمات الكشف على الأهالى فى 11 تخصص طبى هى الرمد والباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك وأنف وأذن والجراحة، بالإضافة إلى حضور فريق من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لاستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسى المتحركة وقرارات الغسيل الكلوى وعلاج الأمراض المزمنة، فضلا عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر استحقاقا بالقرية كما تم افتتاح غرفة مبادرة قدم صحيح بمستشفى جامعة أسوان خدمة لأهالى القرية وكل قرى جنوب مصر مرضى القدم السكرى لحمايتهم من بتر القدم.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الهجرة، وقعتا فى نوفمبر 2021، بروتوكول تعاون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى المحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والأكثر احتياجًا وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة فى القرى الأكثر فقراً، والتعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج فى تدريب الكوادر الطبية بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة فى إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وقد سبق لوزارة الهجرة وصناع الخير أن تعاونا فى تقديم خدمات لعدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية منها قرية الحرجة مركز ناصر بمحافظة بنى سويف وقرية كريم بساط الدين مركز شربين بالدقهلية وعدد من قرى محافظة الفيوم، وشملت هذه الخدمات تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون للأهالى وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليم النظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وإجراء العمليات بالمجان تماما.