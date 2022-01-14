محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم

توج النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى صفوف الريدز خلال شهر ديسمبر الماضى. وأعلن نادى ليفربول عبر موقعه الرسمى، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الريدز لشهر ديسمبر الماضى، بعدما شهد تألق الفرعون المصرى فى مختلف البطولات. وحصل محمد صلاح على أكبر عدد من الأصوات فى استفتاء الجماهير لأفضل لاعب فى شهر ديسمبر الماضى على موقع ليفربول، متفوقًا على ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني وترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثالث. وتعد هذه المرة هى الرابعة التي يحصل فيها محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى الشهر داخل صفوف ليفربول هذا الموسم.

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