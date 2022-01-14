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للمصريين بالخارج أعرف أزاي تسجل بوثيقة التأمين وكيفية الاشتراك والخطوات

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عمر شويل - جدة للمصريين بالخارج أعرف أزاي تسجل بوثيقة التأمين وكيفية الاشتراك والخطوات - ثقفني

نتحدث اليوم عن وثيقة التامين الصحى  ، حيث انه مع بداية العام الجديد 2022 ، تم الاعلان من قبل المسؤولة نبيلة مكرم عبد الشهيد عن أحوال الهجرة وأحوال المصريين المتواجدين في خارج البلاد فتم عمل لهم وثيقة  تأمين خاصة لجميع المصريين الذين يتواجدون خارج البلاد ، حيث أن هذا التأمين يوفر لهم احتياجاتهم فى الخارج وبصفة خاصة فى دول الخليج لأن يوجد بها الكثير من المصريين وتلبى احتياجاتهم الشخصية والاسرية  ، وهذا التأمين يساعد المصريين فى حالات الوفاة او اصابتهم بحادث واو حدوث اى عوائق جديدة تظهر لهم، ويتم صرف لهم تأمينات تساعدهم فى الحياة نظرا لظروفهم ، فإنه يضمن حق المصريين ، فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الكرام الخطوات اللازمة للاشتراك فى وثيقة التأمين للمصريين فى دول الخليج .

الخطوات اللازمة للاشتراك فى وثيقة التأمين فى دول الخليج

تم الاعلان من قبل الحكومة فى كافة انحاء العالم انه يتم التسجيل بصورة الكترونية ، وذلك لضمان سلامة المصريين وايضا الحفاظ على صحتهم وعدم تعرضهم لفيروس كورونا الذي انتشر بصورة كبيرة فى كافة انحاء العالم ولكى تسجل فى وثيقة التأمين عليك اتباع الخطوات الاتية :

  • اولا : على المواطن الدخول الى الرابط الخاص بمنصة المجمعة المصرية لتأمين سواء على العاملين أو الذين يقيمون فى الخارج .
  • ثانيا : عليك القيام بالنقر على الايقونة الخاصة بوثيقة التأمين على العاملين وايضا الذين يقيمون في دول الخليج .
  • ثالثا : علية إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ويجب أن تكون صحيحة ولا تحتوى على اى اخطاء والتأكد من صحتها .
  • رابعا : على المواطن المصرى الذى يقيم فى الخارج أن يرسل البريد الالكترونى بالخارج لضمان عملية التسجيل .
  • خامسا : على المواطن أن يقوم باختيار الطريقة الخاصة بالدفع والتى تناسبه .
  • سادسا : قد يتم دفع مبلغ وقدرة 100 جنية قسطا للتأمين من خلال البوابة الالكترونية التابعة لبنك مصر .
  • سابعا : بعد اتباع كافة الخطوات الاتية يمكنك استلام وثيقة التأمين عن طريق المكاتب الخاصة بتصاريح العمل .

اخيرا قد نكون عرضنا لجميع متابعينا الكرام والذين يتابعون من خلال موقعنا موقع ثقفنى عن  الخطوات التى يجب اتباعها للاشتراك فى وثيقة التامين ونتمنى ان تنال اعجابكم .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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