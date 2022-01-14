/672369/عمرو-السولية-لا-يوجد-أي-تمرد-في-معسكر-المنتخب-وهذا-الكلام-عيب

أكد الدولي المصري عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، أنه ما جاء في السوشيال ميديا في الفترة السابقة، حول تمرد لاعبي الفراعنة على المدير الفني ليس صحيح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخسر الفراعنة في الجولة الأولى على يد نيجيريا، بهدف دون رد، بينما تعادلت غينيا بساو مع السودان سلبيا بدون أهداف.

وقال السولية ردًا عن سؤال حول ما نشر عن وجود تمرد من اللاعبين ضد مدربهم: "هذا الكلام عيب أن يقال عن لاعبي مصر، ولاعبونا يعلمون تمامًا قيمة منتخب بلدهم ولا يمكن أن تصدر عنهم مثل هذه التصرفات".

وأضاف: "اللاعبون بعيدون تماما عن السوشيال ميديا وكل تركيزهم في تعويض ما فاتهم خلال المباراة الأولى".

واختتم: "نقدر حزن الجماهير من المباراة الأولى، ونحن كلاعبين أكثر حزنا وألما ولدينا العزم والإصرار على تصحيح الصورة وإعادة السعادة إلى الشعب المصري كله".

حكم مباراة مصر وغينيا بيساو

وكشف "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا بيساو، بقيادة البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه الحكم البوروندي سليمان الدين مساعد أول، وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا مساعد ثان، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع أحمد امتياز.

ويتولى الجزائري مصطفى غربال مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه مواطنه عبد الحق اتشيالي.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي