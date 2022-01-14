/672376/تعرف-على-زي-المنتخب-الوطني-أمام-غينيا-بيساو-بأمم-إفريقيا-2021

يلتقي المنتخب الوطني الأول، مع منتخب غينيا بيساو غداً السبت في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في ثاني جولات دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المنتخب المصري المباراة، بالزي الأبيض له في اللقاء، والذي يشهد عليه ستاد رومدي أدجيا.

وخسر الفراعنة في الجولة الأولى على يد نيجيريا، بهدف دون رد، بينما تعادلت غينيا بساو مع السودان سلبيا بدون أهداف.

حكم مباراة مصر وغينيا بيساو

وكشف "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا بيساو، بقيادة البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه الحكم البوروندي سليمان الدين مساعد أول، وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا مساعد ثان، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع أحمد امتياز.

ويتولى الجزائري مصطفى غربال مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه مواطنه عبد الحق اتشيالي.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي