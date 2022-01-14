قيادات برلمانية يشاركون بعزاء والد النائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن.. فيديو وصور

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حرص عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ على تقديم واجب العزاء إلى النائب محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، فى وفاة والده اللواء اسماعيل منظور الذي وافته المنية اليوةم الجمعة.

دوت الخليج قيادات برلمانية يشاركون بعزاء والد النائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن وكان فى مقدمة الحضور النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عضام عفيفي عضو مجلس الشيوخ. وفاة والد النائب محمد منظور تجدر الإشارة إلى اعلان النائب محمد منظور، صباح اليوم وفاة والده، واعلانه ايضا موعد صلاة الجنازة والتي يتم إقامتها عقب صلاة المغرب اليوم بمسجد حسن الشربتلي، على أن يدفن الراحل بمقابر الاسرة بالقطامية.

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