/672381/حقوق-إنسان-النواب-هيومن-رايتس-ووتش-فقدت-مصداقيتها-وأصبحت-المتحدث-الرسمى-باسم-الإرهابية

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها منتدى شباب العالم الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل قوى الشر والظلام والإرهاب تشعر بالهوس والجنون.

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وأعرب رضوان فى بيان أصدره اليوم، عن أسفه الشديد لكل ماجاء فى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" وأن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021 وأن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين، مؤكداً أن هذه الاتهامات كلها كذب فى كذب ولاأساس لها من الصحة.

طارق رضوان: التاريخ سيكشف أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" مأجورة

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد أن أصبحت المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكداً أن التاريخ سوف يكشف أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" مأجورة وكل تقارير التى تبث فيها سمومها ضد مصر هى ممولة من جماعة الاخوان الارهابية وكلها اشاعات واكاذيب ضد مصر والعالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بما يدور داخل مصر فى كل مايتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وأكد رضوان، أن جميع التقارير التى تصدرها هذه المنظمة المشبوهة يلقى بها الشعب المصرى العظيم فى سلة القمامة بعد أن تأكد بذكائه الحاد أنه لاصحة على وجه الاطلاق لما تبثه منظمة " هيومن رايتس ووتش " من اكاذيب وسموم وافتراءات ضد مصر وأن جميع تقاريرها مكتوبة وممهورة بحبر ارهابى تنتجه جماعة الإخوان الإرهابية.

حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حفل ختام منتدى شباب العالم، وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

كما شهد الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بدء بكلمة مُسجلة من السيدة فيكتوارتوميغاداغبى، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة للسيد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، ثم عرض لاثنين من الشباب المشاركين في المنتدى وهم، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزي، من جورجيا.

منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر.