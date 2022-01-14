/672382/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-أفضل-لاعب-في-شهر-ديسمبر-في-ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوز الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق بجائزة لاعب الشهر في الفريق، عن شهر ديسمبر الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد تلك المرة الرابعة هذا الموسم التي يفوز بها صلاح بجائزة لاعب الشهر في فريقه ليفربول.

وقد توج المحترف المصري بها عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وفاز بها عن شهر ديسمبر أيضًا، أما شهر نوفمبر فاز بها ترينت ألكسندر أرنولد.

ستيرلينج يخطف الأضواء بالدوري الإنجليزي

وتنافس ستيرلينج على الجائزة مع زميله في الفريق جواو كانسيلو، وصانع ألعاب ليستر سيتي جيمس ماديسون، بجانب ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي، ومارتن أوديجارد نجم البلوز، ومهاجم توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين.

سجل ستيرلينج خلال شهر ديسمبر الماضي خمسة أهداف وصع هدفًا، في 5 مباريات خلال الشهر ووصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد تلك هي المرة الثالثة التي يفوز فيها ستيرلينج بجائزة لاعب الشهر في مسيرته والأولى له مُنذ نوفمبر 2018.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.