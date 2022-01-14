رسالة عاجلة من "متحدث الصحة" لـ"المواطنين" بسبب "متحور كورونا"

/672383/رسالة-عاجلة-من-متحدث-الصحة-لـالمواطنين-بسبب-متحور-كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المتحور الجديد لفيروس أوميكون ينتشر بشكل سريع جدًا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن تأثير المتحور على الأشخاص الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يكون أقل نسبيًا مقارنة بنظائرهم ممن لم يحصلوا على اللقاح.

دوت الخليج

تأثير المتحور على من تلقوا لقاحات كورونا :

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك، أنه بنسبة عالية جدًا سيستطيع الأشخاص الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التغلب على العدوى للمتحور الجديد، موضحًا أن غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا سيكونون معرضين بنسبة كبيرة لاحتمال تدهور حالتهم واحتمال إصابتهم بالمضاعفات الشديدة وربما الوفاة في بعض منهم.

رسالة من متحدث الصحة إلى المواطنين:

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التسجيل والحصول على اللقاح المضادة لكورونا ومتحوراته، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس، والوقاية من الإصابة، مشددا على ضرورة تطعيم الأطفال لأن الفيروس لم يعد مقتصرًا على فئات عمرية محددة.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قد أوضح في وقت سابق أن تأثير الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حال الإصابة بمتحور أوميكرون، وذلك استنادا على ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية.

تأثير متحور كورونا في الدول الأوروبية :

ولفت عبد الغفار إلى أن البيانات الواردة من نيويورك وبوسطن وشيكاغو تؤكد أن الغالبية العظمى من مصابي أوميكرون الذين يحتاجون للرعاية المركزة، وهم من غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، أو الذين يعانون من ضعف شديد في الجهاز المناعي.

وأضاف، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحاصلين على اللقاح عانوا من أعراض خفيفة للمتحور الجديد أوميكرون، مؤكدًا ضرورة الحصول على اللقاح لتعزيز المناعة تجاه الفيروس.