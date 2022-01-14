/672385/أمم-إفريقيا2021-المغرب-تتقدم-على-جزر-القمر-بهدف-نظيف-في-الشوط-الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المغربي وجزر القمر، بنتيجة هدف دون رد، لصالح أسود الأطلس في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بنهائيات أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل هدف الشوط الأول الوحيد للمنتخب المغربي سليم أملاح، في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح المغرب عن طريق أشرف حكيمي تصل إلى أيوب الكعبي بعد ارتباك دفاعي سددها قوية ارتطمت بالمدافع لترتد إلى أملاح الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك.

تشكيل منتخب المغرب أمام جزر القمر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، رومان سايس وأجريد.

خط الوسط: سليم أملاح، عمران لوزا وسفيان أمرابط.

خط الهجوم: أيوب الكعبي، سفيان بوفال وتيسودالي.

تشكيل جزر القمر أمام المغرب

حارس المرمى: سالم بن بوينا

خط الدفاع: بنجلود يوسف، رافدين عبدالله، نجيم عبدو، محمد يوسف وقاسم مداهوما

خط الوسط: يوسف مشنجاما - سعيد باكاري وفايز سليماني

خط الهجوم فؤاد باشيرو - نابوهان

قائمة المنتخب المغربي

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم "الكاميرون 2021"، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الغابون، غانا، وجزر القمر.

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في أفضل مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط. وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.