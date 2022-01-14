روجينا تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: "قدر الله وما شاء فعل"

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دوت الخليج ينشر الحالة الصحية لبنات الفنانة روجيا والفنان أشرف زكي

اصابة بنات الفنانة روجينا بكورونا

وطلبت روجينا من الجمهور الدعاء لبناتها ونصحت من خالطهم بأن يطمأن على نفسه، وكتبت الفنانة روجينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت روجينا: " الحمدلله مايا ومريم ايجابى كورنا قدر الله وماشاء فعل ادعو لهما ارجو من كل اللى خالطهم يتطمن على نفسة ربنا يحفظنا ويتم شفا بناتى وكل مريض".

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روجينا في فيلم مربع برمودة

وعلى جانب آخر شاركت مؤخرًا الفنانة روجينا في بطولة فيلم مربع برمودة وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت ومن بطولة مصطفى خاطر، هنا شيحا، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد جمعة وعايدة رياض ودينا ونهى رأفت. وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين كما ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الكوميديا، ومقرر أن يتم عرض الفيلم بدءً من اليوم الأربعاء الموافق له 22 ديسمبر.

أخر ظهور لأسرة الفنانة روجينا والفنان أشرف زكي

وكانت الفنانة روجينا خطفت الأنظار بصور لعائلتها المكونة من زوجها نقيب المهن التمثيلية، دكتور أشرف زكي وابنتيها مايا ومريم حيث شاركت روجينا جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صور لعائلتها من داخل المنزل، وعلق عليهم قائلة: "أعظم وأجمل ما في عمري يا عمري".

على الجانب الآخر، احتفل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعيد ميلاده في حضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم نجوم مسرح مصر وهم علي ربيع وأوس أوس. وتسائل عدد كبير من الجمهور عن سر غياب زوجته الفنانة روجينا، ويعد السبب الرئيسي لذلك هو انشغالها بتصوير عمل جديد بالكويت.