الموت يفجع الفنان سامح حسين.. تفاصيل

فقد الفنان الكوميدي سامح حسين ،اليوم الجمعة الموافق 14 يناير، محمد حسني نجل خالته، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد وفاة ابن خالة الفنان سامح حسين.

سامح حسين يعلن وفاة ابن خالته

أعلن سامح حسين وفاة ابن خالته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلي رحمه الله تعالى ابن خالتى الاستاذ محمد حسنى، نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفرة".

تفاصيل مسرحية «حلم جميل»

على الصعيد الآخر، عُرض مؤخرًا لسامح حسين مسرحية «حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

سامح حسين يتألق بمسرحية المتفائل

وقدم سامح حسين، العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

آخر أعمال سامح حسين السينمائية

أما عن آخر أعماله السينمائية، كانت فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.

أسرار مقدمي «راجل و2 ست» لمقاومة كبر السن

من جانبه، تحدث كل من الفنان سامح حسين، والفنانة هيدي كرم، والإعلامية شيرهان أبو الحسن، عن عادات لازالوا يتخذونها من الصغر، فيما كشفت النجمتين عن طرق يتخذونها لمواجهة السن.

استهل سامح حسين هذه الفقرة، فقال أنه لايزال يحب لعب كرة القدم حتى الآن مع أصدقائه وهي عادة تلازمه منذ صغره ولم يتوقف عنها.

وتابع حسين خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج «راجل و2 ستات»، من تقديم هيدي كرم وشريهان أبو الحسن، على قناة ON، أنه يتمنى لعب "الترمبولين" والسقوط وسط الكور، ساخرًا بقوله: "بقيت تافه"، وذلك تعليقًا منه على موضوع حلقة اليوم من البرنامج بعنوان "أنا مهما كبرت صغير".