/672388/ملخص-نتائج-مباريات-مجموعة-الزمالك-بالجولة-الأولى-ببطولة-كأس-الرابطة-المصرية

جاءت نتيجة مبارياتي طلائع الجيش وغزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا وفاركو، على العديد من البعد من التوقات في بداية البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسجل كريم الطيب لاعب فريق طلائع الجيش هدف فريقه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل يحيى حامد لاعب غزل المحلة في الدقيقة 46.

نتيجة مباراة سيراميكا وفاركو

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا، وفاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق سيراميكا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسجل رزقي حمرون لاعب فاركو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44.

بينما أحرز سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الأول لفريقه في الدقيقه 54 من عمر المباراة، وأضاف زميله محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وأضاف باسم مرسي لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65، قبل أن يسجل زميله شادي حسين الهدف الرابع في الدقيقة 93.

نتيجة مباراة الزمالك وانبي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ركلتي جزاء في المباراة

أهدر الزمالك ركلة جزاء في المباراة، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، والتي تألق فيها حارس انبي، ومتابعة جيده من المدافع في إستخلاص الكرة.

وفي الجانب المقابل أهدر انبي ركلة جزاء عن طريق جون أوكوي إيبوكا، في الدقيقة الـ 73 بعد تسديدة قوة تسكن مدرجات اللقاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.