/672391/ضبط-١٩-طن-مخصبات-واسمدة-زراعية-مدعمة-بمصنع-عشوائي-بالنوبارية

أسفرت الحملات عن ضبط احد الأشخاص يقوم بتصنيع المخصبات الزراعيه بمكان عشوائي وغير حاصل على التراخيص اللازمه مستخدما مواد خام مجهوله المصدر ومنتهيه الصلاحيه واسمده زراعيه مدعمه وتم التحفظ على ١٩ طن مخصبات و اسمدة زراعية مدعمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ضبط ١٩ طن مخصبات واسمدة زراعية مدعمة بمصنع عشوائي بالنوبارية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

محافظ البحيرة يحيل ٧١ عامل بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية امس الخميس ١٣ يناير اسفرت عن إحالة ٦٨ من العاملين بالمنشآت الحكوميه بقريتي المسين وطيبه بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

بالإضافة إلى إحالة ٣ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية زمزم بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.