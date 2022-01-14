جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفى برج البرلس المركزى، إن وزارة الصحة زودت المستشفى بـ 12 حضانة للأطفال حديثى الولادة، منها 6 حضانات أوكسجين، وكانت قوة المستشفى من الحضانات 4 فقط، بما لا يتناسب مع حجم المترددين على المستشفى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تزود مستشفى برج البرلس المركزى بـ12 حضانة للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.