/672379/العناية-الإلهية-تنقذ-طفل-من-الموت-المحقق-بعد-سقوط-المصعد-ببني-سويف

تعرض محمد طفل بالمرحلة الابتدائية من مواليد محافظة بني سويف ويعمل والده بالمحاماه وفي واقعة لم تكن بالهينة عليه وعلى اسرته ، لحادث مؤسف في مصعد العمارة الخاص بأسرته ، حدث إنزلاق لقدم الطفل محمد وسقوط المصعد به ، تاركآ أثارآ جسيمة في كافة أجزاء جسم الطفل وظل بين الحياة والموت داخل العناية المركزة 3 أشهر وتوقف قلبه عدة مرات ورحمة ربنا أعادته للحياة .

العناية الإلهية تنقذ طفل من الموت المحقق بعد سقوط المصعد ببني سويف

كان والده وأطباء مستشفى بني سويف التخصصي بمثابة الابطال بعد عناية الله في هذه الواقعة ، كون الاب قام مسرعا بنقل الطفل للمستشفى وقام بعمل فحوصات طبية على جميع أجزاء جسم الابن بمستشفى بني سويف التخصصي بقيادة الدكتور صلاح عمر مدير إدارة المستشفى وكافة الاطباء والتمريض المختصين من جراحة وعظام ومخ وأعصاب ، حيث ان محمد كان مصابآ بإرتجاج وقطع ف الامعاء و تعرض باقي للتهتك والكسر .

محمد هو طفل يهوى لعبة الكراتيه و يأمل من الله ان يرجع لطبيعته كما كان من قبل حتى يعيش طفولته وحياته .

حيث ان محمد مازال بمستشفى بني سويف التخصصي لإستكمال علاجه ولم يخرج بعد .

وقد صرح والده انه في تحسن مستمر وان عناية الله كانت هي الاساس حول بقاء ابنه على قيد الحياة .